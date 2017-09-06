Власти Житомира решили повысить стоимость проезда в электротранспорте до 3 грн

Власти Житомира решила повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях с 2 до 3 гривен за поездку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, соответствующее решение сегодня было утверждено исполнительным комитетом горсовета. Оно вступит в силу со дня обнародования.

Одновременно отмечается, что в случае покупки бесконтактного проездного билета, стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составит 2,5 грн.

В горсовете сообщили, что после повышения стоимости проезда водителям троллейбусов и трамваев значительно поднимут заработную плату.

«После повышения стоимости проезда зарплата водителя общественного электротранспорта будет колебаться от 7 до 10 тысяч гривен в зависимости от категории водителя», - обещают в горсовете.

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В мэрии также отметили, что на сегодня 25% подвижного состава КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» не выходит на линию из-за нехватки водителей.

«Из-за низкой заработной платы, которая сейчас стартует от 5 тысяч гривен, водители едут на заработки в Киев и в Польшу», - добавили в ведомстве.

«Наша главная задача - сохранить и увеличить коллектив трамвайно-троллейбусного управления. В первую очередь, это касается водителей. Из-за низких зарплат на предприятии мы ежемесячно теряем квалифицированных работников. Повышение зарплат позволит нам остановить отток кадров и набрать новых работников в трамвайно-троллейбусное управление», - пояснил на исполкоме необходимость такого решения по повышению стоимости проезда заместитель мэра Житомира Дмитрий Ткачук.

Также сообщается, что перед принятием этот проект обсуждался на слушаниях с жителями Житомира.

Как сообщал УНИАН, в Житомире запустили систему безналичной оплаты проезда в коммунальном транспорте.

Проект реализуется в рамках «Электронного билета» Житомирского городского совета и направлен на обеспечение быстрого и качественного обслуживания пассажиров без использования наличных денег.