В Украине запустили новый сервис поиска авиабилетов

В Украине запустили сервис, который позволит украинским пользователям легче находить, сравнивать и заказывать авиабилеты. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google, назвав его Google Авиабилеты (Google Flights).

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"Google Авиабилеты может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки, которые позволят снизить расходы на перелет, а также предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сервисе можно отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс, и система будет сообщать о всех изменениях цены в Google Ассистенте и электронной почте.

Также в сервисе есть функция "Обзор", где можно получить варианты популярных мест для посещения, указав месяц, когда вы хотите отправиться в путешествие, длительность поездки и тип отпуска.

Как сообщал УНИАН, итальянская авиакомпания Ernest Airlines в этом году начнет полеты из киевского аэропорта Жуляны в Бергамо и Неаполь, а также из Львова в Бергамо, Венецию и Неаполь.