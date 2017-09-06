В с 1 января Украине снижают портовые сборы

Кабинет министров принял решение с 1 января 2018 года снизить до 20% все ставки портовых сборов.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это очень важный проект, им предлагается провести в 2-месячный срок мероприятия по снижению до 20% ставок корабельного, канального, маякового, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов начиная с 1 января 2018 года», - сообщил, представляя проект постановления, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Он также отметил, что постановлением предусматривается, что часть чистой прибыли, которая отчисляется в госбюджет госпредприятием «Администрация морских портов Украины», начиная с 1 января 2018 года, будет составлять 50%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения постановления отметил, что оно является очень ожидаемым со стороны бизнеса.

«Наши порты являются очень дорогими и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении стоимости обслуживания, и мы сейчас принимаем решения, чтобы сделать наши порты конкурентными», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, снижение обязательной нормы отчислений в государственный бюджет Украины от прибыли предприятий морехозяйственного комплекса до 50% с нынешних 75% позволит снизить портовые сборы, взимаемые с судов в морских торговых портах страны, на 15%.