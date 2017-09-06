В полиции озвучили масштабы протеста владельцев авто на еврономерах в Киеве (фото, видео)

13:36, 06 сентября 2017
Транспорт/Связь
363 0

На данный момент точно не могут сказать, сколько людей участвуют именно в этой акции.

В акции протеста владельцев нерастаможенных автомобилей с "еврономерами" принимают участие около 850 автомобилистов. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает РБК-Украина.

По ее словам, точно не понятно, сколько людей участвует именно в этой акции, поскольку под стенами парламента и в радиусе всего правительственного квартала одновременно проходит до 10 протестных мероприятий.

Читайте такжеФискальная служба подсчитала, сколько авто на иностранных номерах ввезли в Украину в этом году

"В акции принимают участие около 850 автомобилистов. По количеству митингующих трудно сказать, поскольку акции там (под Радой) не только владельцев автомобилей "на бляхах", а там до 10 акций", - сказала Блищик.

На улице Грушевского автомобили стоят в четыре ряда, но одна полоса в центре дороги свободна для проезда автотранспорта. На месте акции видны машины с литовскими и польскими номерами.

На участке дороги по улице Институтской, несколько выше от метро "Хрещатик" работники полиции ограниченно пропускают автомобили в сторону Верховной Рады.

В свою очередь, журналист Денис Казанский утверждает, что количество митингующих достигает 1 тыс. человек. "Митинг владельцев авто на еврономерах под Радой. Организовано довольно неплохо. Люди приехали из разных регионов. Политических флагов нет. Людей где-то до тысячи", - написал он на своей странице в Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Протесты владельцев авто на еврономерах в Киеве
Теги: #протесты под Радой#авто на еврономерах#протесты в Киеве