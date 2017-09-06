В полиции озвучили масштабы протеста владельцев авто на еврономерах в Киеве (фото, видео)

В акции протеста владельцев нерастаможенных автомобилей с "еврономерами" принимают участие около 850 автомобилистов. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает РБК-Украина.

По ее словам, точно не понятно, сколько людей участвует именно в этой акции, поскольку под стенами парламента и в радиусе всего правительственного квартала одновременно проходит до 10 протестных мероприятий.

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"В акции принимают участие около 850 автомобилистов. По количеству митингующих трудно сказать, поскольку акции там (под Радой) не только владельцев автомобилей "на бляхах", а там до 10 акций", - сказала Блищик.

На улице Грушевского автомобили стоят в четыре ряда, но одна полоса в центре дороги свободна для проезда автотранспорта. На месте акции видны машины с литовскими и польскими номерами.

На участке дороги по улице Институтской, несколько выше от метро "Хрещатик" работники полиции ограниченно пропускают автомобили в сторону Верховной Рады.

В свою очередь, журналист Денис Казанский утверждает, что количество митингующих достигает 1 тыс. человек. "Митинг владельцев авто на еврономерах под Радой. Организовано довольно неплохо. Люди приехали из разных регионов. Политических флагов нет. Людей где-то до тысячи", - написал он на своей странице в Facebook.