Протесты в Киеве: владельцы авто на еврономерах озвучили свои требования

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не применять давление на владельцев транспортных средств на еврономерах.

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Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич.

"Мы требуем разработать законопроект правительством, гарантии от президента, как гаранта конституции, а также гарантии неприменения давления на владельцев транспортных средств на еврономерах. В законопроекте должен быть или единый сбор для растаможки авто, или нужно оставить только НДС и пошлину. Потому что если брать социально-политическое состояние страны, то необходимо наполнять бюджет," - сказал он.

По словам Ярошевича, вчера состоялось внеочередное заседание Кабмина, на котором предложили оставить НДС и пошлину, а акциз отменить.

«Мы хотим европейской растаможки для каждого украинца. Мы предложили правительству цену растаможивания - 500 долл. и ждём решения. Вчера было собрано внеочередное заседание Кабмина, и мы слышали предложение от правительства оставить НДС и пошлину, а акциз отменить», - сказал он.

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Кроме этого Ярошевич отметил, что представители организации АвтоЕвроСила готовы содействовать полиции в поиске машин на еврономерах.

«Со своей стороны мы сделаем максимально комфортной работу полиции. Ведь мы имеем большую базу таких машин, мы находим украденные, совершившие ДТП автомобили. Мы имеем эту базу, а государство нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная".

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией обещают бессрочную акцию протеста в случае бездействия правительства.

На территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.