В метро Киева изъято свыше 2,5 тыс. документов

На протяжении первого квартала текущего года у пассажиров столичного метрополитена службой охраны изъято 2 тысячи 543 документа, не дающие права на бесплатный или льготный проезд.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

Из общего количества изъятых недействительных документов: 1 тыс. 487 - студенческие проездные, 303 - пенсионные удостоверения, 276 – студенческие билеты, 165 - удостоверение ветерана труда, 81 - удостоверение участника войны, 73 - удостоверение участника ликвидации на ЧАЭС и другие документы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году изъято на 195 документов больше. Работа по изъятию недействительных документов у пассажиров метрополитена будет продолжаться, говорится в сообщении.