Кабмин создал Госслужбу морского и речного транспорта

Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Проектом акта предлагается создать Государственную службу морского и речного транспорта Украины как единый орган по реализации государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях Украины, навигационного гидрологического обеспечения мореплавания, а также сферы безопасности на морском и речном транспорте", - сказал, представляя проект постановления, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, новосозданная служба не будет отвечать за безопасность мореплавания судов флота рыбной промышленности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение с 1 января 2018 года снизить до 20% все ставки портовых сборов.