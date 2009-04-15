Приостановлены взаиморасчеты Укртелекомом и Киевстаром

В настоящее время взаиморасчеты за интерконнект между «Укртелекомом» и «Киевстаром» приостановлены. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевстара», комментируя судебные процессы с «Укртелекомом».

По данным пресс-службы, компании «Киевстар» и «Укртелеком» с разницей в несколько дней подали встречные иски в Хозяйственный суд г. Киева. В исках «Укртелеком» требует увеличить ставку доступа на свою сеть вдвое (с 0,25 грн. до 0,50 грн.), а «Киевстар» требует, чтобы «Укртелеком» соблюдал условия действующего договора.

Рассмотрение исков было объединено в одно производство, и 9 апреля т.г. Хозяйственный суд г. Киева отказал обеим компаниям в удовлетворении их исков.

«Наше требование основано на том, что договор, заключенный между «Киевстар» и «Укртелеком» еще 1 марта 2007 года, считается продленным на 2009 год, поскольку «Киевстар» не был письменно проинформирован «Укртелекомом» о намерении прекратить его действие за один месяц до конца действия договора (т.е. до 1 декабря 2008 года), как это прямо сказано в самом договоре», - отмечается в комментарии «Киевстара».

В этом случае, по данным пресс-службы компании, согласно самому договору, «его действие автоматически продлевается на каждый следующий календарный год на тех же условиях».

Все это привело к тому, что, по данным пресс-службы «Киевстара», взаиморасчеты приостановлены – с момента подачи «Укртелекомом» иска в суд «Укртелеком» «отказывается принимать счета «Киевстара» и выставлять свои». Хотя технически взаимосоединение сетей «Киевстар» и «Укртелекома» по-прежнему осуществляется.