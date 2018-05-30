Полеты наяву по-украински: об аэропортах, авиакомпаниях, терминалах и аэротакси…

"Черные списки" Еврокомиссии... Новые игроки на рынке авиаперевозок... Перспективы аэропорта "Борисполь"...

Эксклюзивное интервью Агентству УНИАН заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации Александра Давыдова.

- Александр Николаевич, «черный список» Еврокомиссии пополнился четвертой украинской авиакомпанией «Мотор Сич», какие к ней претензии?

- К сожалению, авиакомпания «Мотор Сич» не приложила должных усилий, чтобы не попасть в этот список, хотя была предупреждена нами заблаговременно. В результате, действия авиакомпании, которые были предприняты перед проверкой Европейской комиссии по безопасности полетов, были очень запоздалыми и непрофессиональными, несмотря на то, что Госавиаадминистрация максимально старалась их подготовить к такой комиссии.

С этими проверками сталкиваются все компании Европы. При этом замечания к работе делятся на три категории, и те недостатки третьей категории необходимо устранять немедленно. Так вот, комиссия несколько раз выставляла авиакомпании «Мотор Сич» замечания по проверке на перроне, но нарушения, к сожалению, повторялись, после чего и было вынесено соответствующее решение.

- Когда будут выведены из этого списка остальные три авиакомпании, которые в нем пребывают с 2007 года?

- Что касается выведения из «черного списка», то эта работа постоянно ведется Госавиадминистрацией. Однако, проблема не в авиационной администрации, а в самих авиакомпаниях, потому что система качества их работы должна быть подтверждена. Порядок выхода из этого списка предусматривает еще большее количество проверок, подтверждающих, что авиакомпания устранила недостатки. Правда, существует небольшой нонсенс - эти проверки должны проходить на территории стран, которые участвуют в программе европейской авиационной безопасности полетов.

Um-Air («Украинско-Средиземноморские авиалинии») еще не так много проверок прошла, чтобы выйти из «черного списка», и даже если нарушения устранены нужно время, чтобы тебя вывели из «черного списка». Но я надеюсь, что Um-Air и УАТК ("Украинская авиационная транспортная компания") выведут в этом году. Кроме того, у нас есть договоренности, что ЕК в начале мая намерена прислать комиссию, которая ознакомится с работой компаний, имеющих замечания по третьей категории, их системой качества и контроля безопасности полетов. Также она проверит эффективность работы Госавиаадминистрации.

Относительно еще одной авиакомпании - «Volare», то мы ее выведем из «черного списка» путем аннулирования сертификата, поскольку она прекратила существование еще полгода назад. То есть, в этом году останется (в списке) «Мотор Сич», если, конечно, компания не предпримет титанические усилия, чтобы из него выйти.

- Какие еще авиакомпании будет проверять комиссия, о приезде которой в мае Вы упомянули?

- Они нам прислали список, согласно которому хотят ознакомиться с работой порядка 9 компаний, у которых были замечания по третьей категории: «Роза Ветров», «Днеправиа», транспортная компания «Меридиан» и ряд других. Однако это пока предварительное решение, и оно не означает, что все заявленные компании будут проверяться.

- Появилась информация о повышении цен низкобюджетным перевозчиком «Визз Эйр Украина». Является ли это нарушением условий выхода на украинский рынок и может ли Госавиаадминистрация на это влиять?

- Никогда не может быть условий, чтобы компания работала в убыток. Поэтому мы не можем запретить зарабатывать деньги, иначе смысл существования авиакомпании потеряется. Цены действительно незначительно повысились, по двум причинам. Если билет стоил от 79 грн., то теперь его цена 85-90 грн. Нужно учесть, что выросли аэропортовые и навигационный сборы. Но, насколько я знаю, минимальные цены у них остаются. Что же касается остального, то увеличение стоимости на низкобюджетных авиалиниях связано с тем, что они стали хорошо загружаться. То есть, как только они загружают полсамолета, естественно, повышают цену. Поэтому, кто хочет летать дешевле, будет заранее планировать свое время. Раньше за месяц можно было купить дешевый билет, теперь – за два. В любом случае, мы живем в условиях рынка и наша задача – создать этот рынок, запустить еще одного низкобюджетного перевозчика. Запустим двух – начнется реальная конкуренция, а выиграет - пассажир.

- В этой связи скажите, кого планируется в ближайшее время «пустить» на авиарынок Украины?

- Авиакомпания «Flydubai» подала заявку на полеты по маршруту Киев-Дубаи. Пока не знаю точно, с какого числа они начнут. Разрешительные документы в Госавиаадминистрации готовятся и, думаю, будут предоставлены в ближайшие дни. У нас уже есть один полет так называемой низкобюджетной авиакомпании на дальних маршрутах – AirArabia, которая летает в Шарджу, теперь из Дубаи будет компания. Это хорошо, ведь будет снижение цены на этом направлении, и уже сейчас оно есть. Чем больше компаний будет приходить, с учетом отбора по безопасности и наличию техники, тем лучше будет для конкуренции и для пассажира.

Однако, кризис не миновал авиацию: некоторые компании сворачивают и пересматривают свои бизнес-планы, озвученные в прошлом году. AirBerlin сейчас изучает ситуацию на рынке, т.к. «Люфтганза» занимает все 28 частот по межправительственному соглашению между Украиной и Германией. В то же время, «Международные авиалинии Украины» занимают только 12 частот – не может компания по своему финансовому состоянию, своим парком выполнять больше. AirBerlin обратилась к нам на предмет дополнительных частот из Берлина в Киев, но при этом немецкие авиакомпании заполнят еще большее количество частот, что усилит перекос. Фактически, мы нарушим рыночный баланс в пользу иностранной авиакомпании. Поэтому, в связи с тем, что мы не можем пойти на такой дисбаланс в перевозках, мы предложили AirBerlin открываться в Украине, занять оставшиеся 16 частот, но при условии, что инвестиции будут идти в Киев. Они сейчас думают, и для них это не только вопрос расчетов, но и политический вопрос. Ведь из столицы Германии в Украину немецкие компании не выполняют ни одного рейса, выполняет - «МАУ».

- Какие заявки есть от традиционных компаний, не low-cost?

- К нам пробиваются «Сингапурские авиалинии» через Эмираты и Грецию, к нам заходит сейчас новая греческая компания «Астра», она подала заявку на 3 частоты из Салоников в Киев на круглогодичной основе. К нам прорывается авиакомпания «Монтенегро Эйрлайнз» из Черногории, думаю, осенью этого года они получат разрешение на регулярные полеты. Также американские авиакомпании высказывают интерес: «Дельта» хочет увеличить частоты в Украину, но пока мешают наши ограничения по полетам. Мы будем обсуждать эту тему с авиационными властями США, так как Украине, безусловно, необходимо расширение полетов на американский континент.

- Приход новых игроков на рынок будет способствовать не только конкуренции, но и притоку пассажиров, хотя пока, по итогам первого квартала, зафиксирован спад на 20%?

- В любом случае, мы усматриваем постепенную стабилизацию на рынке авиационных перевозок, и считаем, что на конец мая-июня мы выйдем на показатели прошлого года, рассчитываем на это, и динамика это показывает. Я ожидаю, что чартерные перевозки, которые начнутся в мае, стабилизируют ситуацию. Кроме того, на выезд за границу влияет более-менее стабильный валютный курс.

Что касается прогнозов на год, то, согласно данным ICAO и IATA, в этом году падение в авиации ожидается по всему миру на уровне 4-5%, учитывая кризис, спад деловой активности. Я надеюсь, что мы удержим ситуацию на уровне прошлого года, для нас это приоритетная задача, и здесь есть резерв. Основное «узкое место» наших объемов – ограниченные возможности аэропорта «Борисполь» по обслуживанию пассажиров. Многие авиакомпании, которые хотели бы использовать «Борисполь» как транзитный аэропорт, не могут это сделать - нет условий для пассажиров.

- Относительно потенциального развития «Борисполя». Первым там построят low-cost терминал. Почему сроком завершения строительства называется конец года, ведь речь шла о 3-х месяцах?

- Нет, проект был действительно рассчитан на 12 месяцев, и вообще планировалось в ноябре завершить строительство. Началось оно перед Новым годом, сейчас уже есть свайное поле, идет подготовка к закупке оборудования и пр. Поэтому, реально мы надеемся, что к декабрю терминал будет запущен и возьмет новогодний поток пассажиров, а в тестовом режиме начнет работать в ноябре. Кстати, этот терминал строится и в рамках подготовки к Евро-2012.

- Какие в этом терминале будут аэропортовые сборы – на уровне терминала «В»?

- Я думаю, что пока расценки останутся такими же – Министерство транспорта и связи утверждает единые расценки для аэропорта. Но мы сейчас поставили задачу разработать схему объемных скидок и скидок для терминалов. Потому что, если для других аэропортов это не актуально, так как там по одному терминалу, то в «Борисполе» уже появляются два, которые будут иметь разный уровень обслуживания. То есть, для низкобюджетных компаний важна минимальная цена, пропуск по простому коридору, а для больших терминалов, транзитных зон – там другие условия пребывания пассажиров и это дороже обходится аэропорту. Поэтому там, скорее всего, будет дифференциация, и авиакомпании смогут выбирать.

Мы надеемся, что уже к осени разработаем программу скидок, поэтому в low-cost терминале цены возможно будут ниже.

- На сколько срываются сроки завершения строительства терминала D в «Борисполе»?

- Работы начались, за их динамикой мы следим, финансирование уже реально начинается. Поэтому я думаю, что о сроках мы сможем сказать уже к середине лета, когда будет видно, отстали или наверстали график. Сейчас еще рано говорить. Цыплят по осени считают… Уже месяца три, как все проблемы с началом строительства решены, дальше – задача турецкой стороны, как можно быстрее работать.

- Какая ситуация с финансированием строительства? Планируется ли, чтобы уже существующий кредитор - японский банк JBIC - выделил дополнительные средства, или будут другие источники?

- Да, нам необходимо будет дофинансирование, и мы на правительственном уровне будем эту проблему решать в плане определенных механизмов инвестирования. Возможно, это будут концессионные условия, или какие-то льготные кредиты, или государственное финансирование, или привлечение денег самим аэропортом… Вопрос будет решаться немного позднее, на этот год и на начало следующего кредитных денег достаточно. В конце этого года необходимо будет заказать оборудование, оно делается на заказ именно под наш аэропорт.

С японским банком ведутся переговоры о дофинансировании, они думают. Считаю, что оперативности от них мы ожидать не можем. Мы можем рассчитывать на оперативность частных инвесторов, которые более гибкие, имеют более свободные ресурсы. А для них только одно важно: предоставить защиту инвестициям и возможность заработать.

- Каковы перспективы строительства терминала Е?

- Проект есть, но, к сожалению, он разработан в 2002-2003 гг. Вопрос будет решать правительство, но я бы делал «step by step». Нужно посмотреть, как будет наполняться новый терминал и уже за 1-2 года до его полной заполняемости нужно будет начинать строительство нового. Так что у нас есть запас 2-3 года до принятия решения о строительстве нового терминала.

- Как решается вопрос с топливом в «Борисполе», каков прогноз по ценам и объему? Обращаюсь с этим вопросом к Вам как к главе созданной Минтрансом в феврале соответствующей комиссии.

- С топливом, мы, наконец, нашли решение. То есть, все компании сейчас получают равный доступ к рынку, равные возможности по заправке, такое решение уже фактически существует в виде договора, подписанного около месяца назад. Сейчас топливные компании начинают работать с авиакомпаниями по заключению контрактов на поставку топлива. Меня радует, что это компании-производители: Это ТНК (Лисичанский завод), «Укрнафта» (Кременчугский НПЗ), «Лук-Авиа Ойл» (Одесский НПЗ). То есть, три компании, независимые в производстве керосина. Я считаю, что если двое могут сговориться, то трем – уже сложнее, поэтому они за этот рынок повоюют. Думаю, что реально цена топлива может быть снижена на 20-30%, если курс гривни будет стабильным, так как цена нефти привязана к доллару. Снижение цен произойдет, как только «Лук-Авиа Ойл» заработает эффективно и «ТНК» начнет работать с авиакомпаниями.

- На какой стадии разработка Программы развития аэропортов до 2020 г., первый этап которой завершен в начале года?

- Второй этап этой программы отрабатывается «Airport Consalting Partners», мы ждем его завершения во второй половине этого года. В этой программе есть мастер-планы, в частности и по «Борисполю», которые будут утверждаться Кабмином. Мы должны задать аэропортам четкий алгоритм развития. Руководитель аэропорта не должен, однажды проснувшись утром, выдумывать, что делать, тем более что руководители часто меняются. Аэропорт должен иметь свое географическое расположение с закрепленной землей, должен знать перспективу развития. Такие правила для каждого аэропорта в программе будут предусмотрены. Тем более, что они должны быть увязаны в единую систему развития аэропортов Украины. Безусловно, некоторые аэропорты критикуют программу, к примеру, считая, что у них миллион пассажиров должен быть через 2 года, а в программе – через 10 лет. Я всегда останавливаю такие «горячие головы», потому что они судят только с позиции своего аэропорта, а не развития всей авиации. Мы не можем взять потоки и поделить между аэропортами.

В целом основную работу по программе планируется завершить в этом году, я надеюсь, что к концу года мы ее представим на утверждение правительству.

- В прошлом году Вы говорили о перспективности развития услуг аэротакси в Украине. Насколько этот вопрос в нынешних условиях актуален?

- Мы должны создать условия, предоставить поле. Первое аэротакси появится во второй половине этого года в аэропорту «Жуляны» (Киев). Это - хорошее поле для малой авиации, для аэротакси и других видов авиационных услуг, связанных с вертолетами, полетами над городом, санитарной авиацией, МЧС и так далее. В «Жулянах» может базироваться эта техника, она сможет круглогодично работать. И как только подобная база будет готова – появятся инвестиции.

Беседовала Людмила Шевченко (УНИАН)