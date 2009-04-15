«Укрзализныця» планирует построить 62 км вторых путей

«Укрзализныця» в этом году планирует построить 62 км вторых железнодорожных путей в направлении морских портов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, такая работа проводится с тем, чтобы увеличить объемы грузоперевозок в направлении портов, поскольку в направлении западной границы отмечается тенденция к падению объемов.

«В западном направлении есть тенденция к падению объемов, и тут необходимо работать… Но порты Черного и Азовского морей – это объекты потенциального наращивания объемов, поэтому финпланом «Укрзализныци» предусмотрено увеличение пропускной способности путем строительства вторых путей», – отметил М.КОСТЮК.

По его словам, «Укрзализныця» поставила задачу на тех участках, которые имели пропускную способность около 50-60 млн. тонн в год, довести ее до 100 млн. тонн.

Как сообщил М.КОСТЮК, в данной программе предусмотрено долевое участие портов, которые также будут строить пути на припортовых территориях. «Разработан проект программы, в котором будет предусмотрено долевое участие портов в развитии собственной железнодорожной инфраструктуры – это около 14 км, и наше добровольное участие – 62 км», – отметил М.КОСТЮК.

По его словам, сейчас проводятся работы на 22 км.

Как сообщал УНИАН, по словам М.КОСТЮКА, из-за падения объемов перевозки грузов «Укрзализныця» в первом квартале текущего года недополучила около 3 млрд. грн.