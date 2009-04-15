"Укрзализныця" недополучила 234 млн. грн.

"Укрзализныця" в первом квартале текущего года недополучила 234 млн. грн. из-за снижения тарифов на грузоперевозки продукции горно-металлургического комплекса Украины согласно постановлению Кабинета министров Украины №925.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента Министерства экономики Украины Олег ПЕНЗИН сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, поскольку действие указанного постановления КМУ было продлено решением правительства с 14 апреля, а не с 1 апреля, металлурги и горняки заплатят за грузоперевозки за эти 13 дней «без скидок».

О.ПЕНЗИН также отметил, что новый Сборник тарифов на грузоперевозки "Укрзализныцей", который вступит в силу с 1 мая 2009 г., не будет пересматриваться в зависимости от конъюнктуры на украинскую металлопродукцию на внешних рынках.

Справка УНИАН. 14 октября 2008 г. Кабинет министров Украины принял постановление №925 «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе».

Пунктом 4 постановления №925 Кабмин обязал Минтрансвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля этого года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Пунктом 5 постановления №925 Кабмин рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года по 1 апреля 2009 года повышение цен на электроэнергию для предприятий ГМК и химической промышленности.

Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.