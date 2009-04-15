Сроки техосмотра автомобилей продлены на полгода

Правительство сегодня на заседании поддержало предложение Министерства внутренних дел о продлении сроков прохождения технического осмотра транспортных средств на полгода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО после заседания Кабинета министров.

«Такое решение принято в связи с тем, что не во всех областях успели создать сертифицированные центры технического осмотра. Во многих областях их менее 30%», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

К примеру, по его словам, в Одесской области на 40 административных районов создано всего 7 сертифицированных центров. «Причем в основном они сконцентрированы в областном центре», - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО рассчитывает, что за эти полгода чиновники Министерства транспорта, МВД и Госстандарта совместными усилиями с предпринимательскими структурами смогут создать полноценную сеть центров технического осмотра автомобилей.

«Я хочу порекомендовать пройти техосмотр сейчас, чтобы в последние недели не пришлось по нашему старому обычаю стоять в очередях. А тем, кому надо ехать на техосмотр за 100 км, я считаю возможным подождать полгода и не быть заложником нерасторопности бизнеса и государства, тем более в такой сложный финансовый период», - добавил министр.