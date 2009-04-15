Финрезультат ПЖД составил до налогообложения 93 млн. грн.

Финансовый результат Приднепровской железной дороги за 1-й квартал 2009 г. составил до налогообложения 93 млн. грн. против 8 млн. грн. по итогам 1-го квартала 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник ПЖД Петр ЛОЗА.

По его словам, увеличение финансового результата вызвано оптимизацией расходов дороги с начала текущего года.

П. ЛОЗА уточнил, что речь идет о значительном сокращении использования энергоресурсов, топлива, а также уменьшения фонда заработной платы.

Начальник ПЖД отметил, что уменьшение фонда зарплаты вызвано сокращением рабочего времени на 2 дня ежемесячно.

По словам П.ЛОЗЫ, руководство ПЖД также сократило расходы за счет капитальных ремонтов на дороге, «без которых можно обойтись».

Начальник ПЖД подчеркнул, что дорога не намерена прибегать к сокращению штата работников. Вместе с тем, по словам П.ЛОЗЫ, ПЖД принимает на работу только самых необходимых для дороги специалистов.