ПЖД направит 1,4 млрд. грн. на обновление основных средств

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2009 году намерена направить на обновление основных средств дороги 1,361 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске начальник ПЖД Петр ЛОЗА.

По его словам, 719 млн. грн. планируется выделить на приобретение нового подвижного состава, 467 млн. грн. – на модернизацию пути и железнодорожного оборудования, 68 млн. грн. – на капитальное строительство.

В 2008 году Приднепровская железная дорога использовала на обновление основных средств 1,67 млрд. грн. Из них стоимость приобретенного подвижного состава составила 1,028 млрд. грн. Модернизация железнодорожного хозяйства была выполнена на сумму 389 млн. грн.