В Украине стартует онлайн-продажа билетов еще на два поезда в Польшу

С сегодняшнего дня, 7 сентября, с 10:00 ПАО «Укрзализныця» вводит услугу оформления электронных проездных документов в международном сообщении на поезда № 715/716 Киев – Перемышль – Киев и № 752/751 Здолбунов – Хелм – Здолбунов.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Билеты можно купить на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua. Поездные бригады этих поездов обеспечены мобильными терминалами контроля документов.

Напомним, что продажа электронных билетов на первый международный Интерсити+ № 705/706 Киев – Львов – Перемышль была открыта в июле этого года.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года "Укрзализныця" сообщила о планах до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.