Железные дороги Украины, РФ, Словакии и Австрии планируют создать СП

Железные дороги Украины, Российской Федерации, Словакии и Австрии 28 мая в ходе международной железнодорожной конференции в Сочи планируют подписать соглашение, согласно которому будет создано предприятие с равными долями по реализации проекта строительства широкого железнодорожного пути (1520 мм) до Вены.

Как сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК журналистам, соответствующие договоренности сегодня достигнуты в Киеве между железными дорогами этих стран. По его словам, кроме того, сегодня принято решение о функционировании постоянно действующей рабочей группы по данному проекту.

«Предприятие фактически сформировано, теперь стоит вопрос о том, что участники в равных долях делают взносы в его уставный фонд. Есть своя процедура, предприятие будет заниматься проектом, в дальнейшем – поиском инвесторов, а рабочая группа будет заниматься наработкой объемов грузов», - отметил М.КОСТЮК.

Как подчеркнул он, сегодняшние договоренности о том, что участники проекта будут иметь равные доли, очень важны, поскольку это – равная ответственность и заинтересованность сторон.

По словам гендиректора, потенциальный груз в этом направлении есть, «но груз – как и любой процесс – должен «привыкнуть» к этому маршруту».

«Мы видим заинтересованность в проекте, теперь нужно переходить к делу, которое заключается в том, чтобы существующая система заработала и дала толчок для строительства будущего широкого пути по территории Словакии до Вены», - отметил он. В то же время, по словам М.КОСТЮКА, об уровне инвестиций и о сроках реализации проекта говорить пока рано, они будут зависеть от объема работ. «В частности, необходимо строительство логистических терминалов на территории Словакии, Австрии. Скорее всего, они будут частными. Этот проект будет разнопланового партнерства. Мы надеемся, что будет много инвесторов разных форм. И главная инвестиция – в строительство на территории Словакии широкого пути (1520 мм), выделение земли в Словакии – а это - уже правительственные решения», - отметил М.КОСТЮК.

По его мнению, скорее всего, будет создан консорциум инвесторов. Объемы на данном направлении прогнозируются на уровне 30-40 млн. тонн в год. На 1-м этапе длина участка планируется 600 км.

Как сообщал УНИАН, в 2006 г. «Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги»» подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия реализации проекта продолжения широкого железнодорожного пути к центру Европы.

В частности, планировалась общая проработка проекта по строительству пути шириной 1520 мм от г. Кошице через Братиславу (Словакия) до Вены (Австрия).

В то время ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 1,6 млрд. долл. По данным «Укрзализныци», строительство широкого пути в центр Европы позволит увеличить грузооборот на 60% и беспрепятственно транспортировать грузы железной дорогой из стран азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, отпадет необходимость платить за перестановку вагонов с широкого пути на узкий и наоборот.

Стандарт европейского ж/д пути более узкий – 1435 мм, в отличие от принятых в странах СНГ 1520 мм. Из-за необходимости перестановки вагонов с одного на другой тип путей вагоны задерживаются на границах.