Билеты через Интернет купили почти полтысячи пассажиров

С 30 марта по 14 апреля текущего года возможностью оплатить стоимость железнодорожных билетов через Интернет воспользовались 477 пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, наибольшую популярность данная услуга имела среди пассажиров Юго-Западной железной дороги: оформлено почти 200 проездных документов. Всего же за этот период на сайт обратилось около двух тысяч пользователей.

Параллельно с услугой оплаты проезда через Интернет пассажиры могут забронировать билеты с дальнейшим выкупом их в железнодорожной кассе на протяжении двух суток.

Как отметил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, внедрение продажи билетов через Интернет является полезным нововведением как для пассажиров, так и для железной дороги. «Технические возможности железных дорог позволяют в любой период года в любом направлении перевезти пассажиров. Вопрос только в своевременности получения заявки на перевозку. Если железные дороги видят спрос, то мы можем присоединить дополнительное количество вагонов, назначить дополнительный поезд», – отметил он, говоря о летних перевозках.

Справка УНИАН. 30 марта 2009 года «Укрзализныця» внедрила второй этап программы оформления проездных документов через Интернет, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа с последующим оформлением билета в кассе.

Зайдя на официальный сайт «Укрзализныци», можно получить справку относительно наличия свободных мест в поездах, стоимости проезда и оформить заказ. Оплатить заказ можно платежной карточкой, после оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, предъявив который он оформляет свой билет в кассе в любой день до отправления своего поезда.

Через Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.