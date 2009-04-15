«Укрзализныця» планирует модернизировать 500 км путей

В 2009 году «Укрзализныця» планирует модернизировать около 500 км путей и оздоровить другими видами ремонта свыше 2 тыс. км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня в ходе демонстрации путевых работ на станции Киев-Петровка в Киеве.

«Проведение путевых работ – это одна из составляющих подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине чемпионату по футболу Евро-2012, когда на главных направлениях улучшается инфраструктура для развития скоростного движения поездов», – отметил он.

В частности, капремонт проведут на 1045 км, средний ремонт – на 820 км. Кроме того, заменят 1250 комплектов стрелочных переводов. В 2009 году 68 переездов оборудуют шлагбаумами, перекрывающими всю проезжую часть. На сегодня на железных дорогах такими шлагбаумами оборудовано 316 переездов.

Основными направлениями, на которых в 2009 году будут выполняться работы, являются Лозовая – Успенская, Львов – Стрый – Луцк, Киев – Фастов, Полтава – Червоноград.

Напомним, на протяжении первого квартала 2009 года всеми видами ремонта уже обновлено 206,8 км. В частности, модернизировано 23,5 км, что составляет 129% к плану; на 97 км проведены капитально-восстановительные работы (126%); 35 км оздоровлены средним ремонтом (176%), 50,9 км – комплексно-оздоровительным (127%). Кроме того, железнодорожники заменили 53 комплекта стрелочных переводов (106%).