Vega заключила с сетью «Алло» договор

Vega заключила договор с сетью «Алло» по подключению абонентов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе телекоммуникационной группы Vega (г. Киев).

«Телекоммуникационная группа Vega заключила партнерский договор с национальной розничной сетью «Алло». Теперь новые абоненты широкополосного доступа в Интернет смогут подключиться к телекоммуникационной сети Vega в магазинах «Алло»», - отмечается в сообщении.

По данным директора сети «Алло» Валерия ЗОЛОТУХИНА, на первом этапе клиенты сети смогут стать абонентами Интернет от Vega в 10 салонах «Алло» в Днепропетровске, а в дальнейшем планируется расширить проект на Киев и Одессу.

Подключение новых абонентов будет производиться по технологиям ADSL и FTTB, в зависимости от наличия технической возможности подключения. Программа предусматривает комплексное обслуживание клиентов - от профессиональных консультаций по выбору оптимальных тарифных планов и проверки технической возможности подключения до заключения договора на предоставление услуг.

«Мы рассчитываем, что нововведение упростит многим нашим будущим абонентам процедуру подключения», - отметила коммерческий директор телекоммуникационной группы Vega Елена ИКОННИКОВА.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах и 2-х населенных пунктах 17-и областей Украины.

Компания «Алло» основана в 1998 г., и на сегодняшний день является одним из крупнейших ритейлеров рынка портативной цифровой техники и мобильных телефонов в Украине. На сегодняшний день сеть "Алло" – это 280 розничных салонов в 122 городах. Компания «Алло» входит в Группу компаний «Алло».