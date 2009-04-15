Ситуация с авиаперевозками к июню должна стабилизироваться

Госавиаадминистрация рассчитывает к июню стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок в Украине.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

«Мы усматриваем постепенную стабилизацию на рынке авиационных перевозок и считаем, что на конец мая-июня мы выйдем на показатели прошлого года. Рассчитываем на это, и динамика это показывает», – сказал он.

По словам А.ДАВЫДОВА, этому будет способствовать стабилизация валютного курса и оживление чартерных перевозок.

Как отметил глава ведомства, в целом в 2009 году Госавиаадминистрация прогнозирует объемы перевозок на уровне 2008 года. «Что касается прогнозов на год, то, согласно данным ICAO и IATA, в этом году падение в авиации ожидается по всему миру на уровне 4-5%, учитывая кризис, спад деловой активности. Я надеюсь, что мы удержим ситуацию на уровне прошлого года, для нас это приоритетная задача, и здесь есть резерв», – отметил А.ДАВЫДОВ.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Минтранссвязи, в первом квартале текущего года авиационным транспортом Украины перевезено 865 тыс. пассажиров, что на 22,8% меньше, чем за первый квартал 2008 года.

В частности, на международных линиях перевозка составила 670 тыс. человек – на 24,1% меньше января-марта 2008 года, из них на регулярных рейсах было перевезено 480 тыс. человек (спад 6,6%). На внутренних линиях авиаперевозки составили 195 тыс. пассажиров – на 17,9% меньше, чем за 1-й квартал 2008 года, из них регулярными рейсами – 192 тыс. человек (спад 13,6%).

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