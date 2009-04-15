Государственный техосмотр транспорта могут отменить?

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на своем заседании единогласно поддержал законопроект народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО об отмене государственного технического осмотра транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

“Нынешняя система государственного технического осмотра автотранспорта – это общенациональный обман, поборы водителей и коррупция на национальном уровне”, - прокомментировал нынешнее функционирование системы техосмотра транспортных средств А.ГРИЦЕНКО, отметив, что “она не имеет никакого отношения к безопасности на дорогах”.

По словам депутата, такую законодательную инициативу поддержала общественность, в частности, ассоциации водителей и автоперевозчиков, другие структуры, которые объединяют более 9 млн. украинских водителей.

“Я считаю это решение комитета принципиально важным и надеюсь на поддержку Верховной Рады, потому что мы должны последовательно и настойчиво идти путем лишения государства “взяткоемких” функций”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, он считает, что высвобожденные после принятия данного закона “миллионы человекочасов работников ГАИ” позволят направить основные усилия на контроль дорожного движения и предоставление помощи водителям.