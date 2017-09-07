Украинцам обещают 3300 километров отремонтированных дорог

В этом году планируется отремонтировать 3300 км дорог по всей Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к парламенту.

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«В 2014 году по всей Украине было отремонтировано 102 километра дорог. В этом году план на дорожный ремонт составляет 3300 километра», - сказал он.

Президент призвал правоохранительные органы усилить контроль за использованием денег, которые направляются на дорожное строительство.

«Я хочу, чтобы все наши правоохранительные органы скоординировать на тщательный контроль за каждой гривней, которая тратится на дорожное строительство. Ведь многократное увеличение расходов на дороги может угрожать увеличению масштабов воровства», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн. При этом 15 млрд грн должны быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд грн - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

Однако 9 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 млрд грн.