Продажи б/у авто в Украине выросли в 19 раз

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке Украины, который формируется за счет импортных поставок, в августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 19 раз и составил 5,185 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, за август доля б/у авто составила 44% от первичного рынка. При этом, по сравнению с июльским результатом этого года, первичный рынок б/у легковых автомобилей снизился на 0,6%.

Наиболее популярными марками легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии были: Volkswagen – 934 штуки, Renault – 922 штуки, Skoda – 611 штук, Opel – 381 штука, Nissan – 246 штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.