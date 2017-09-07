Протесты в Киеве: полиция оттеснила автомобилистов из-под Рады (фото, видео)

Правоохранители оттеснили акцию владельцев автомобилей с єврономерами, которая с утра 6 сентября проходила под Верховной Радой.

"Мы только что стали свидетелями того, как под стенами парламента последовала команда со стороны силового блока – и Национальная гвардия Украины, полиция начала оттеснять пикетчиков, активистов общественных организаций, которые пришли на мирную акцию протеста", - сказал представитель межфракционного объединения УКРОП Тарас Батенко в эфире канала "Рада", передает "Украинская правда".

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Он уточнил, что у пикетчиков забрали бочки. "Оттеснили пикетчиков, начали окружать в кольцо. Я так понимаю, начались потасовки, начали бросать петарды. Это все грустно наблюдать, когда власть действует таким образом, не видя другого метода диалога, кроме силового метода борьбы с общественными активистами", - добавил представитель УКРОПа.

В то же время пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии "Украинской правде" сообщила, что митингующие пытались поджечь шины возле парламента.

"Активисты принесли шины и зажигательную смесь. Правоохранители их предупредили, но они не послушали. Полиция предотвратила поджог. Акция продолжается", - сказала она.

Соответствующие фото и видео на своей странице в Facebook опубликовал журналист Ян Доброносов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 сентября, в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная".

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией обещают бессрочную акцию протеста в случае бездеятельности правительства.

На территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.