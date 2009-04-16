Opel нашел средства

Автомобильный концерн Opel, оказавшийся в трудном положении в результате мирового экономического кризиса, нашел финансовые средства как минимум на ближайшие четыре месяца, сообщает Немецкая волна.

Оказавшийся в трудном положении в условиях глобального экономического и финансового кризиса автомобильный концерн Opel гарантировал свое будущее, по меньшей мере, на ближайшие четыре месяца. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на газету Bild, руководству удалось закрыть финансовую брешь, которая могла бы уже в мае поставить концерн на грань банкротства. По данным газеты, буквально в последний момент были найдены необходимые финансовые средства. Положительную роль, в частности, сыграл успех на рынке новой модели Insignia, ее продажи превысили ожидания, что способствовало получению дополнительных доходов.

Opel уменьшил зависимость от концерна General Motors

Глава совета трудовых коллективов Opel Клаус Франц (Klaus Franz) подтвердил сообщения о том, что возникшую финансовую брешь удалось залатать. "У нас теперь есть время для продолжения производства автомобилей", - заявил он. В этой связи газета Bild обращает внимание на то, что возможное банкротство General Motors, о котором, как предполагают некоторые эксперты, может быть объявлено в начале июня, не приведет автоматически к резкому ухудшению финансовой ситуации дочернего предприятия Opel.

GM надеется на прямое участие государства ради спасения концерна

По сведениям американских СМИ, администрация США рассматривает возможность прямого вмешательства государства ради спасения General Motors. Временно исполняющий обязанности главы концерна Кент Креса приветствовал бы такой шаг. "Это, несомненно, стало бы эффективной поддержкой", - заявил он в интервью изданию Wall Street Journal.

Руководство концерна считает, что в сложившейся ситуации практически нет шансов для успешной санации без начала процедуры банкротства. Времени остается совсем мало. Вероятность того, что можно обойтись без банкротства, снижается с каждым днем, подчеркнул Креса.

Прямое участие государства будет ограничено во времени

Планы американской администрации предусматривают возможное прямое участие государства в существенно уменьшенном концерне, который сохранит лишь подразделения, способные выжить в новых условиях. Такое участие будет ограничено по времени, сообщает экономическое агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники. Прямое участие призвано способствовать уменьшению гигантских долгов. Представители американской администрации воздержались от комментариев к подобным сообщениям.

Местные СМИ напоминают, что GM уже получил от государства кредитов на общую сумму 13,4 миллиарда долларов. Президент США Барак Обама в ультимативной форме потребовал от руководства GM представить окончательный план спасения концерна к концу мая.

В правительстве Германии идет дискуссия о возможности прямого участия государства

В правительстве Германии также идут дискуссии о возможности прямого участия государства ради спасения концерна Оpel. Ведущие политики от СДПГ считают такой шаг неизбежным. В то же время федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает против.

Между тем еврокомиссар по вопросам промышленности Гюнтер Ферхойген (Günter Verheugen) подверг резкой критике спекуляции о возможном банкротстве GM. От сохранения концерна зависят более трехсот тысяч рабочих мест на филиалах концерна в странах Европы. "Поэтому все рассуждения о возможном банкротстве безответственны и недопустимы", - подчеркнул он в интервью газете Hamburger Abendblatt.