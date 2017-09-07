Евгений Кравцов: "Укрзализныця" обеспечит лояльные тарифы для нового маршрута Юг – Запад

Государственная компания "Укрзализныця" готова решить все технические вопросы и обеспечить комфортные тарифные условия для перевозки по международному транспортному маршруту Юг - Запад, который предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом заявил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе встречи с главой "Азербайджанских железных дорог" Джавидом Гурбановым в Одессе в четверг.

"Я готов на уровне правительства способствовать решению вопроса о морской составляющей маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора", - цитирует пресс-служба Кравцова.

При этом он отметил, что паромы должны стать неотъемлемой частью этого маршрута.

В свою очередь Гурбанов отметил, что маршрут Юг - Запад является стратегическим, и для его перспективного развития Азербайджан заинтересован в достройке железнодорожного участка от Астаны до станции Рашт.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.