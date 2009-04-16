В Харькове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах

В Харькове повышена стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 75 копеек до 1 гривни.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, 15 апреля горисполком утвердил решение об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) в размере 1 грн. за разовую перевозку одного пассажира или одного места багажа.

Пресс-служба горсовета напоминает, что именно 1 грн. была установлена решением исполкома в июле 2008 года как экономически обоснованная затрата на оплату услуги КП «Горэлектротранс» по разовой перевозке пассажира и багажа.

«Тогда Харьковский городской совет взял на себя обязательство по дотированию предприятию 25 копеек в этом тарифе. То есть пассажир платил за поездку 75 копеек, остальное взял на себя город. И до апреля 2009 года мы это обязательство выполняли», - прокомментировал решение исполкома секретарь горсовета Геннадий КЕРНЕС.

«Кроме того, - сказал он, - из городского бюджета все время осуществляется дополнительная поддержка предприятия. Сегодня решено, что пассажиры будут платить полную стоимость, утвержденную ранее, – 1 гривню. Установленный сегодня тариф теперь отвечает экономическим расходам предприятия, которые существовали по состоянию на июль 2008 года. Фактические же расходы на перевозку одного пассажира на сегодня составляют почти 3 гривни. Остальная вся финансовая поддержка и дотации городского бюджета остается и будет выплачиваться предприятию в полном объеме. В прошлом году эта сумма составляла 101 млн. грн. В этом году сумма будет не меньше».

Как сообщал УНИАН, в этом году в Харькове с 75 коп. до 1,5 грн. выросла стоимость проезда в метрополитене.