Американская компания намерена построить 10 тысяч вагонов в Украине

Американская компания-производитель железнодорожных грузовых вагонов The Greenbrier Companies намерена организовать производство около 10 тысяч вагонов в Украине с максимальной локализацией производства.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такие намерения были озвучены в ходе встречи руководства Мининфраструктуры, "Укрзализныци" и представителей компании Greenbrier.

"В продолжение начатых ранее переговоров стороны договорились перейти к разработке потенциальной модели сотрудничества с участием Greenbrier, "Укрзализныци" и международных финансовых институтов. Руководство компании Greenbrier выразило заинтересованность в сотрудничестве с публичным акционерным обществом "Укрзализныця". В намерениях компании - строительство около 10 тысяч вагонов в Украине с максимальной локализацией производства", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что заход стратегических инвесторов в Украину означает новое качество транспортной инфраструктуры и развитие экономики страны.

По словам заместителя министра инфраструктуры Надежды Казначеевой, выход компании Greenbrier на украинский рынок может стать важным шагом для развития железнодорожных перевозок, а также является мощным сигналом для других иностранных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщала о планах совместно с американскими компаниями Amsted Rail и The Greenbrier Companies создать лизинговую компанию, которая будет предоставлять вагоны украинским перевозчикам.