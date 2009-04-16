Продажи новых автомобилей в Европе снизились

Продажи новых автомобилей в Европе в марте текущего года сократились на 9% по сравнению с мартом 2008 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные обнародовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

В целом падение в регистрации новых автомобилей продолжается 11-й месяц подряд. В абсолютных цифрах регистрация новых автомобилей в 25 странах-членах ЕС (за исключением Мальты и Кипра) и в четырех странах организации свободной торговли (Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии) составляла в марте 1506,248 тыс.

В Западной Европе в марте т.г. было зарегистрировано 1 429 445 новых автомобилей или на 8,0% меньше, чем в марте 2008 года. Такой результат удалось достичь благодаря резкому росту продаж новых автомобилей в Германии – на 39,9% по сравнению с мартом 2008 года. Увеличение продаж также наблюдалось во Франции (8,0%) и Италии (0,2%). В то же время, продажи новых автомобилей в Великобритании уменьшились на 30,5%, в Испании – на 38,7%.

В новых странах-членах ЕС регистрация новых автомобилей в марте т.г. сократилась на 25,4%. При этом два крупнейших рынка в регионе – Польша и Чехия – продемонстрировали рост, соответственно на 2,5% та на 0,9%. Значительный рост продаж новых автомобилей наблюдался также в Словакии – на 18,2% по сравнению с мартом 2008 г.

В целом по итогам первого квартала в этом году регистрация новых автомобилей в Европе сократилась на 16,3% по сравнению с первым кварталом 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале продажи новых автомобилей в Европе сократились на 18,3% по сравнению с февралем 2008 года.