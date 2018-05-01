"Евробляхерные" войны

Второй день под стенами Верховной Рады бьют барабаны и митингуют несколько сотен людей. Акцию протеста устроили автомобилисты с еврономерами. Свои зарегистрированные в Польше или Литве железные кони они разместили тут же – в правительственном квартале. На пересечении улиц Грушевского, Шелковичной и Институтской.

Правда, в четверг «евробляхеры» решили полностью не устраивать транспортный коллапс в столице, как это они сделали в среду. На этот раз владельцы нерастаможенных авто сделали возможным движение автомобилей по одному ряду.

В среду же в Киеве была «жесть». Вероятно, что участники акции хотели причинить массу неудобств правительственным чиновникам и, прежде всего, народным депутатам. Однако, такая цель вряд ли была достигнута – вчера заседания Верховной Рады не было. Так что пострадавшими оказались в основном рядовые киевляне – владельцы авто с украинской регистрацией и честно уплаченными налогами. Чтобы не опоздать на работу – им приходилось бросать машины где попало: на тротуарах и площадях, и следовать в офисы на метро или пешком.

Такая ситуация абсолютно не беспокоит организаторов акции протеста. Требований у них несколько – отменить штрафы на незаконно ввезенные в Украину автомобили и максимально снизить налоги при их растаможке.

"Мы требуем разработать законопроект правительством, гарантии от президента, как гаранта Конституции, не применять давление на владельцев транспортных средств на еврономерах. В законопроекте должен быть или единый сбор на уровне 500 долларов для растаможки авто, или нужно оставить только НДС и пошлину, а акциз отменить», - заявил УНИАН один из организаторов акции протеста, руководитель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич.

Одновременно владельцы авто с еврономерами, так называемые евробляхеры, недовольны участившимися случаями выписывания им штрафов за нарушение таможенных правил, называя это репрессиями. По данным Госфискальной службы, только за 8 месяцев 2017 года в Украине было наложено штрафов на 91,12 млн гривен за нарушение сроков транзита и ввоза авто с иностранной регистрацией.

Особенно «евробляхеры» недовольны последними решениями судов. Ведь недавно Высший административный суд Киева обязал водителя автомобиля с иностранным номером уплатить 420 тысяч гривен, Киевский апелляционный админсуд постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 с литовскими номерами штраф в размере 1,681 млн грн, а Одесский суд признал законным постановление Одесской таможни, которая наложила на гражданина Украины штраф в размере 618,395 тыс. грн за управление автомобилем с иностранными номерами. Правда, в Одессе водитель смог все-таки оспорить штраф, заявив, что он не имеет никакого отношения к этому автомобилю.

В связи с этим участники акций требуют ввести мораторий на штрафы до окончательного законодательного урегулирования вопроса, а Кабинет Министров должен подписать с ними меморандум о процессе разработки механизма этого урегулирования. «Если мы услышим негативный ответ – мы остаёмся здесь на неопределённый срок и будем давить», - уточнил в среду Ярошевич.

Судя по всему, меморандум никто так и не подписал, хотя переговоры все-таки были. Поэтому после обеда среды появилось заявление «еврономеристов» - акция протеста возле Верховной Рады будет бессрочной.

Не акцией единой

Нынешняя акция протеста была отнюдь не первой и, скорее всего, будет далеко не последней. Используя тактику нанесения максимального урона тем украинцам, которые к проблеме растаможки автомобилей не имеют абсолютного никакого отношения, владельцы авто с называемыми еврономерами периодически блокируют пропускные пункты на границе, а в прошлом году и вовсе пошли на сумасшедший шаг – заблокировали въезды в Киев, создав таким образом многокилометровые заторы.

Тот случай был крайне негативно воспринят в обществе и тогда «евробляхеры» решили время от времени брать в осаду правительственный квартал. Как это было еще в мае этого года.

Однако несмотря на акции протеста, проблема ни йоту не приблизилась к разрешению. Скорее наоборот – ситуация все дальше заходит в глухой угол. Ведь машин с еврономерами на отечественных дорогах становится все больше и больше. Их даже подсчитать точно не могут: Государственная фискальная служба – и та дает противоречивые цифры.

Если верить последней информации от ГФС, только в 2016 году в Украину было ввезено 712,6 тыс. машин с иностранной регистрацией. В первом в первом полугодии этого года ввезено уже почти 500 тысяч таких автомобилей.

Многие их пользователи стараются соблюдать законодательство и не нарушать сроки пребывания в Украине. Однако это удается далеко не всем. В частности, недавно ГФС сообщила – сейчас на территории Украины находится незаконно почти 64 тысячи авто с иностранной регистрацией.

Схемы ввоза

Украинцы, решившие прибрести авто с иностранной регистрацией, используют, в основном, две схемы ввоза: таможенный режим транзита и таможенный режим временного ввоза.

В первом случае срок пребывания таких транспортных средств в Украине ограничен пятью сутками, а в случае перемещения в зоне деятельности различных таможенных постов – 10 суток. В основном этот способ популярен для соотечественников, живущих в приграничных районах страны. «За нарушение сроков транзита штраф составит 8500 гривен единоразово, пока не выедешь за границу. По факту можно ездить и два, и три года. Самое главное, если ты признаешься, что нарушил правила и готов оплатить, то никто не будет иметь претензий, потому, что за одно и то же правонарушение административного характера человек не может быть наказан дважды», - объясняет Ярошевич.

Во втором случае – ввоз авто в режиме временного ввоза, используя Стамбульскую конвенцию – дает право пользоваться нерастаможенным автомобилем в Украине целый год. Схема здесь следующая. Автомобиль оформляется на иностранную компанию, зачастую это фирмы из Литвы, поэтому ввезенные авто в народе называют "литовцами". Вторыми по численности в этой категории являются «поляки».

Правда, в этой схеме есть несколько недостатков. Уплатив деньги, украинец так и не становится владельцем авто. Более того, он должен обязательно оформится как работник фирмы, на которую зарегистрирован автомобиль. Это необходимо для создания юридической видимости, что «евробляхер» использует авто в служебных или коммерческих целях. На самом деле, доказать, что авто с еврономерами используется в коммерческих целях, достаточно сложно. Нужно вести еще бухгалтерскую документацию, заполнять командировочные листы и т.д. Поэтому езда по такой схеме – до первой остановки полицейским. Хотя со стороны «евробляхеров» можно услышать заявления, что полицейские могут их штрафовать только за нарушение правил дорожного движения, а вот нарушение таможенных правил – не их компетенция.

Справедливы ли требования «евробляхеров»?

Проблема с растаможкой машин отнюдь не так проста, как может показаться. Ведь владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, перманентно устраивая акции протеста, справедливо указывают на одно важное обстоятельство – на неоправданно высокие налоги, которые не дают возможность украинцам покупать хорошие авто за адекватные деньги.

Дело в том, что цены на б/у машины в ЕС значительно ниже, чем в Украине. Однако после растамаживания авто в нашей стране их стоимость возрастает в 2-3 раза. В качестве примера активисты указывают на эксперимент «Запорожцем». За его растаможку в Польше уплатили 250 долларов. Обратный путь этого «Запорожца» в Украину обошелся инициаторам уже в… 3 тысячи долларов!

Кроме того, «евробляхеры» требуют отменить закон, который ограничивает ввоз и, соответственно, регистрацию в Украине автомобилей, произведённых до 2010 года. Ведь даже при большом желании автомобилиста уплатить налоги и поставить на украинскую регистрацию автомобиль 2009 года выпуска, купленный за рубежом, не получится.

В целом же низкие доходы граждан, недоступность банковских кредитов и высокие цены на новые и старые автомобили в Украине, все больше толкают украинцев на покупку б/у машин в Европе. Когда и почему возникает идея идти на риск с покупкой авто с еврономерами – на своем примере рассказал блогер и «евробляхер» Николай Малуха. По его словам, купить машину он решил только после рождения третьего ребёнка, в 32 года. Однако, как представитель среднего класса, столкнулся с проблемой ограниченности семейного бюджета. Изучая различные варианты в украинских реалиях, он оказался перед выбором взять кредит и переплатить 80% стоимости авто банку, или купить за 3-4 тысячи долларов восьмилетний «ланос». В итоге, решил купить автомобиль Audi A6 2002 года на еврономерах за 3500 долларов, который в Украине стоит не менее 8 тысяч «зеленых». Николай отмечает, что при покупке б/у авто в Украине никакие налоги не платятся, а просто компенсируется владельцу ранее уплаченные налоги, которые тот хочет получить при перепродаже. Вместе с тем, Николай подметил, что после покупки машины на еврономере, он с семьей начал активно путешествовать, а, соответственно, платить за бензин, СТО, химчистку. «Это часть от сэкономленных денег, на которые я купил кучу товаров и услуг в различных регионах страны, вместо того, чтобы компенсировать кому-то его таможенно-налоговые расходы, или платить государству, которое на сегодня не способно эффективно пользоваться публичными средствами», - указывает на экономическую выгоду для общества Николай Малуха.

Правда, понять эти аргументы в этом самом обществе могут не все. К примеру, блогер и инвестбанкир Сергей Фурса призывает ни в коем случае не идти на уступки «евробляхерам».

«Может, они хотят, чтобы пошлины были снижены на импорт всех автомобилей в Украину? Нет, они хотят, чтобы государство узаконило схему, по которой они ввезли в страну транзитные автомобили. Они хотят узаконить обман. Узаконить свою маленькую хитрость. Они хотят, чтобы их хитросделанность не привела в итоге к необходимости платить штрафы. Они хотят обмануть всех остальных налогоплательщиков», - написал он в своей колонке.

Фурса признает, что в Украине высокие налоги на автомобили, однако это, по его словам, это – «необходмое зло». Однако, пожалуй, главный вывод, который делает эксперт – удовлетворение требований "евробляхеров" создаст опасный прецедент, открыв тем самым ящик Пандоры. «Протесты "бляхеров" подобны протестам вкладчиков банка Михайловского. Там государство испугалось и пошло им навстречу, приняв несправедливый закон. И открыв ящик Пандоры. Если у михайловских прокатило, то можно и "бляхерам". А потом и контрабандисты пойдут, если удастся прикрыть контрабанду. "Копачі бурштину"», - резюмирует Фурса.

Кроме того, против снижения тарифов на регистрацию б/у автомобилей из-за границы выступают и отечественные автопроизводители – «Укравто и «Богдан» (правда, их интересуют не права украинцев или проблемы госбюджета, а собственные барыши). Не говоря уже о легальных автоимпортерах и автодиллерах. Правда, последние решили использоваться текущим моментом: как написал в фейсбуке генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, они разработали проект Закона Украины об отмене пошлин при импорте всех авто (новых и старых) и отправили его народным депутатам. «Понимаю, что может почта долго идет и помощники нардепов дают заключения, но пока ответов нет! Посмотрим, кто из народных депутатов реально за удешевление авто для народа!», - уточнил Назаренко.

«Евробляхеры» тоже не против введения единой ставки на ввоз всех автомобилей, как это сделали другие страны бывшего СССР. Так, в Молдове эта ставка составляет 600 евро, а в Белоруссии – $400.

«Вся система налогообложения, растаможивания должна быть приведена в одну структурированию систему. По типу, как это в других странах. Например, в Литве первый учет автомобиля (наша растаможка) стоит 54 евро, хотя есть пример Молдовы, где цена будет 600 евро, Грузия – 180 долларов. Необходимо отменить все акцизы и налоги и установить единый сбор», - считает Ярошевич, добавляя, что также правильным решением было бы отменить автомобильный акциз, оставив только НДС и таможенную пошлину.

Власть готовит запрет

Увидев, что общество разделено на противников и сторонников «литовцев» и «поляков», власть явно не спешит идти на компромисс. Как известно, еще в средине мая Президент Петр Порошенко, пребывая в Луцке, дал понять, что власти не собираются идти на уступки в вопросе легализации автомобилей на иностранных номерах.

Во время совещания по поводу пересечения границы, которое было организовано в Луцке, он заявил, что лично общался с одним из таких автомобилистов.

«Когда мы были на Яготыне, машина с литовскими номерами — за рулем сидит украинец. Я говорю: это вы на пять дней въезжаете? Он говорит: «господин президент, ну, какие пять дней», – это он мне говорит. А как будешь делать? – «Да там то, сё, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать». Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий. Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать? Должна быть наша общая позиция, чтобы одни не были глупее, а другие умнее», — заявил тогда Порошенко.

Буквально спустя несколько дней, в конце мая, президент подписал Указ, которым поручил правительству урегулировать вопросы временного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины с учетом требований законодательства Европейского Союза и международных договоров.

По всей видимости, Кабмин так ничего и не сделал. О чем свидетельствует и нынешняя бессрочная акция протеста «евроавтомобилистов».

Однако, на этот раз власть намерена приостановить нашествие «литовцев» и «поляков». По крайней мере, так заявила представитель президента в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, в эфире одного из телеканалов. По ее словам, в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

«Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть, мы прекращаем такое нашествие», - сказала Ирина Луценко, добавив, что одновременно будет введен мораторий на проверки владельцев авто с иностранной регистрацией. В дальнейшем будет наработан компромиссный проект закона по растаможке авто с еврономерами.

Машины-призраки на дорогах?

Пока власть и общество спорят, как правильно поступить с автомобилями на еврономерах, нельзя не отметить появление еще ряда проблем. В частности, все чаще становится заметным лихачество и нарушение правил дорожного движения со стороны «евробляхеров». Но, пожалуй, вопиющими являются случаи, когда водители с еврономерами, являясь виновниками ДТП, попросту бросают машину и исчезают с места происшествия. И установить, кто сидел за рулем, правоохранительным органам очень сложно. Очевидно, что о возмещении убытков пострадавшей стороне говорить вообще не приходится.

«По таможенному законодательству, владельцем автомобиля является тот, кто въехал на нем на таможенную территорию Украины. Если же по территории Украины на нем ездит другой человек, то, попав в ДТП, он может бросить ключи и просто оставить автомобиль, а установить его личность по каким-то другим параметрам, не проводя сложного расследования, невозможно», - подтвердил в эфире «Радио «Свобода» советник министра МВД Владимир Мартыненко.

Ситуация усугубляется еще и тем, что украинцы, покупая «литовца» или «поляка», приобретают международную страховку на небольшой срок. В случае его окончания, даже если при ДТП виновник-«бляхер» был сразу установлен и никуда не сбежал, платить за нанесенный им ущерб страховая не станет.

Кроме того, в последнее время участились случаи массового банкротства в Польше или Литве компаний, на которые зарегистрированы авто. Вот почему многие соотечественники может даже и не знают, что катаются на машинах-призраках, у которых даже нет номинальных владельцев: соответственно, никто точно не знает, какое точно количество таких «несуществующих» машин незаконно находится на территории Украины.

Наконец, неудивительно, что криминалитет использует авто с иностранными номерами для совершения преступлений – так удобней заметать следы.

Таковы аргументы противников «евробляхеро». В свою очередь, руководитель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич отрицает все эти обвинения. «Чтобы заехать в страну, любой человек обязан пройти паспортный контроль, при этом должен показать документы на транспортное средство. Скажите, пожалуйста, разве сложно найти человека, который заехал на транспортном средстве в страну? То есть, им впадло обратится в таможню? Нет проблем найти человека», - считает он.

По информации Ярошевича, около 95% водителей с иностранной регистрацией авто имеют автогражданку. Тем более, согласно правилам дорожного движения, каждый водитель должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис.

«Если в Украину заезжает автомобиль с иностранной автогражданкой, то она, как правило, на месяц, и, после окончания ее срока действия, водители делают украинскую автогражданку. В случае ДТП все водители защищены», - считает он.

Правда, «евробляхер» Константин во время акции протеста сообщил УНИАН, что он использует европейскую автогражданку (Зеленую карту), чтобы иметь возможность беспрепятственно выезжать за границу.

«Использую «зеленую карту». Она оформлялась на год при прохождении техосмотра в Болгарии и стоила 150 евро. Болгарская карта котируется в Украине и за нее отвечает Моторно-транспортное страховое бюро Украины. У меня уже было ДТП, и все выплатили», - заявил он.

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Как бы там ни было, нам еще не раз предстоит услышать о «еврономерах». Запасаемся поп-корном.

Николай Бабич