Минфин выступает против предоставления "Укрпочтой" финансовых услуг

Министерство финансов Украины выступает против предоставления "Укрпочте" возможности предоставлять финансовые услуги, заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии с экспертами.

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"Кабинет министров уже принял заключение по этому вопросу - оно негативное, мы не поддерживаем", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о позиции Минфина относительно возможного создания "Укрпочта-банка".

Как сообщал УНИАН, публичное акционерное общество "Укрпочта" планирует предоставлять банковские услуги жителям сёл, что по словам генерального директора предприятия Игоря Смилянского может стать реальностью уже осенью после принятия Верховной Радой законопроекта относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.