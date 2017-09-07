"Укрзализныця" хочет привлечь 2,5 миллиона тонн грузов на маршруте Юг - Запад

Государственная компания "Укрзализныця" планирует привлечь минимум 2,5 миллиона тонн грузов на международном транспортном маршруте Юг – Запад, который предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил и. о. главы предприятия Евгений Кравцов.

"Сегодня примерный грузооборот между этими регионами составляет 75 миллионов тонн. Для сравнения – грузооборот Украины в год составляет более 300 миллионов тонн. То есть, мы говорим об очень значительных объемах, которые потенциально в какой-то части могут перейти на железнодорожное направление. По нашим предварительным оценкам, мы в течение нескольких лет сможем, как минимум, около 2,5 миллиона тонн привлечь на этом маршруте", - сказал Кравцов.

Как добавил глава ведомства, учитывая, что в последние годы, Украина только теряла потенциалы и транзитные потоки, это будет значительным прорывом в объемах международных перевозок.

Он добавил, что со своей стороны Украина сделает свой вклад в развитие этого транспортного коридора, в частности, вложением средств в соответствующее паромное сообщение, также будут выделены средства на поддержание инфраструктуры и скоростей движения между станциями Черноморск (Украина) и Изов (Польша).

"Это около 900 километров пути по украинским железным дорогам. Для нас будет приоритетом вложение средств в модернизацию, в следующем году будем рассматривать приоритетные ремонты и капремонты протяженности более 100 километров по этому направлению", - сказал Кравцов.

Он также добавил, что сегодня состоялась встреча с украинскими компаниями, которые выразили заинтересованность в работе маршрута. В частности, это представители металлургического комплекса и аграрного сектора.

"Сегодня технически мы уже с документами, связанными с подписанием установления тарифных условий и координационных органов, мы де-юре запускам маршрут. Сейчас будет идти активная работа коммерческих служб, наших коллег из других стран для привлечения первых грузов для того, чтобы запустить соответствующие поезда. Надеюсь, что в течение ближайших месяцев пойдут первые движения по этому направлению в системном порядке", - подчеркнул Кравцов.

По словам директора, уполномоченного правлением по корпоративным вопросам АО "ПКП" (Польша) Владислава Шчепковски, вышеназванный транспортный маршрут – шанс развития для Польши.

"Сейчас мы стараемся продвигать этот проект. Подтверждение тому конференция, которая пройдет в Кракове 12-13 сентября, где также будет представлен этот проект. Участвовать в конференции будут более 100 субъектов. Он еще требует доработки, но мы уверены, что у нас получится в ближайшее время доработать и усовершенствовать этот коридор из Индии через Персидский пролив", - подчеркнул Шчепковски.

Как сообщал УНИАН, в Одессе состоялась встреча рабочей группы по развитию международного транспортного маршрута Юг – Запад, который предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.