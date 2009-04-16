«Укрзализныця» борется с кражами

За три месяца текущего года работники военизированной охраны «Укрзализныци» раскрыли и предупредили 381 случай разворовывания грузов и материальных ценностей предприятий железнодорожного транспорта на общую сумму 325,9 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Из них 185 краж грузов и 196 материальных ценностей предприятий. При этом задержаны и переданы в подразделения транспортной милиции 406 расхитителей.

В частности, один из случаев разворовываний произошел 14 апреля на 359-м километре перегона Вдала - Межевая Донецкой железной дороги. Поступила информация о разворовывании стальных пуль из грузового вагона поезда №3151. На место события выехала оперативная группа. В результате оперативно-профилактических мероприятий были задержаны два неработающих гражданина и один ученик ПТУ, которые с помощью автомобиля ВАЗ-2102 пытались вывезти стальные пули общим весом 990 кг. При последующем обзоре в полосе отчуждения обнаружено и изъято еще 2 260 кг стальных пуль. Общий вес похищенного – 3 250 кг, сумма убытка составила 18 тыс. 304 грн. Материалы следствия находятся в линейном отделе станции Красноармейск.

Железнодорожники в очередной раз предостерегают правонарушителей, что разворовывание грузов и материальных ценностей предприятий железнодорожного транспорта может привести не только к уголовной ответственности, но и к трагическим последствиям.