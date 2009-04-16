ЛЖД может отменить некоторые остановки

Львовская железная дорога может прибегнуть к отмене некоторых остановок пригородных поездов из-за замусоренности околопутейных территорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, во время комиссионного объезда руководством Львовской железной дороги ряда населенных пунктов Львовщины, Ивано-Франковщины и Закарпатья было обнаружено значительное засорение территории вдоль пути и вблизи станций. Особенно загроможденными оказались околопутейные территории в Яремче, Делятине и Рахове, где «пренебрегаются все экологические и санитарные нормы».

Как отмечают на ЛЖД, жители указанных населенных пунктов сознательно сносят и свозят мусор к железнодорожному полотну, что негативно влияет не только на эстетичный вид полосы отчуждения, но и на экологическую ситуацию. Учитывая это, важным является и вопрос санитарного благополучия жителей указанных регионов, отмечают на ЛЖД. В то же время, указанные населены пункты – это фактически рекреационная зона Карпат, куда направлены значительные туристические потоки, а, следовательно, на них сосредоточенно внимание не только отечественных путешественников, но и заграничных гостей.

Железную дорогу возмущает факт соседства с самовольно созданными, вопреки соответствующим нормам, мусоросвалками. В связи с этим руководство Львовской железной дороги обращается к органам местной власти принять меры для уборки территории возле путей и ликвидации на ней мусорников. «В случае, если мусор не будет убран, Львовская железная дорога оставляет за собой право прибегнуть к отмене остановок поездов в тех населенных пунктах, где элементарные санитарные нормы проигнорируют», - отмечается в сообщении.