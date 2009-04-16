ЮЖД намерена возить туристов

Южная железная дорога изучает возможность разработки железнодорожных туристических маршрутов, проезда рельсовым автобусом к историческим и культурным достопримечательностям страны: Спасов Скит, Полтава, Чугуев, Святогорск, Запорожье (о. Хортица).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД.

С учетом того, что 24 июня будет отмечаться 300-летие Полтавской битвы, маршрут Харьков - Полтава будет особенно актуальным. И с предложением выступить одним из перевозчиков Южная железная дорога примет участие в туристической выставке в Харькове 17-19 апреля 2009 года.

Железнодорожники постоянно работают над улучшением сервиса и расширением перечня услуг для населения. В частности, активно разрабатывается туристическая деятельность. Для таких поездок постоянно предлагаются рельсовые автобусы, дизель- и электропоезда, а также пассажирские вагоны.