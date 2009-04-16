ОДЖ подготовит 755 пассажирских вагонов

К началу летних перевозок пассажиров Одесская железная дорога планирует подготовить 755 пассажирских вагонов, из них 238 — с системами кондиционирования воздуха.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, поскольку во время пиковых летних перевозок пассажирооборот существенно увеличивается, железнодорожники Одесской железной дороги для полного укомплектования схем пассажирских поездов планируют задействовать 806 пассажирских вагонов.

На сегодня текущий ремонт и подготовку подвижного состава осуществляют пассажирские вагонные депо Одесса-Главная и Николаев, а также вагонные участки Шевченко и Знаменка.

Для обеспечения пассажиров постельным бельем в полном объеме работают прачечные в вагонных депо Одесса-Главная и Николаев. За сутки в вагонном депо Николаев проводится стирка 2 тонн белья, а в Одесса-Главная — 12 тонн. При необходимости максимальная мощность стирки белья может увеличиваться до 16 тонн в сутки при круглосуточном режиме работы.