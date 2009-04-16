ЛЖД позаимстсует опыт белорусских коллег

Львовские железнодорожники намерены перенимать опыт белорусских коллег по оптимизации в отрасли пригородных пассажирских перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Отмечается, что изучить опыт работы белорусских железнодорожников из Львова отправили руководителей профильных служб и подразделений.

По данным ЛЖД, на белорусской железной дороге из каждой потраченной на пригородные перевозки 1 гривни (в эквиваленте украинской валюты) возвращаются железнодорожникам 32 копейки, тогда как в Украине – только 12 коп.

Кроме того, железнодорожников ЛЖД заинтересовала белорусская практика обязательной оплаты проезда: зайти в транспорт без соответствующего документа не позволяют себе ни рядовые пассажиры, ни льготники. Львовские железнодорожники решили взять на вооружение практику работы белорусских разъездных кассиров и контролеров-ревизоров, которые работают не на конкретном поезде, а на определенном маршруте и, выполнив свою задачу в одном поезде, сразу же пересаживаются на следующий.

Такая система позволяет не только экономнее использовать железнодорожные ресурсы, но и обеспечить более удобные условия труда для кассиров, ревизоров, проводников.

Отмечается также, что львовские и белорусские железнодорожники обсудили и ряд других вопросов: премирование разъездных бригад, размер и процедуру взыскания штрафов с нарушителей, работу милиции и военизированной охраны на железной дороге и пр.