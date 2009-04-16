У Fiat бум продаж

Продажи машин, произведенных крупнейшей автомобилестроительной группой Италии Fiat, выросли в Германии в марте этого года на 212,8% по сравнению с мартом прошлого года, cообщает РИА Новости..

Таким образом, Fiat вышла на первое место среди иностранных производителей машин, присутствующих на немецком рынке, и на третье - в общей классификации.

В документе отмечается, что продажи Fiat выросли также во Франции и Италии.

Наиболее продаваемыми моделями Fiat в классификации недорогих автомобилей по-прежнему остаются Panda и 500.