Кубив назвал стоимость модернизации украинской инфраструктуры

Украине для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 миллиардов долларов. Об этом в ходе презентации разработанного Министерством экономического развития и торговли законопроекта "О концессиях" сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.

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"Для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 миллиардов долларов… Обеспечить такой финансовый ресурс сегодня невозможно без частного капитала", - сказал Кубив.

Министр отметил, что одним из действенных механизмов развития инфраструктуры является государственно-частное партнерство.

"Этот инструмент в развитых странах является одним из основных средств использования финансовых инструментов", - сказа он.

Он отметил, что такое партнерство позволяет разделить риски между государством и частным сектором, обеспечить эффективное управление инфраструктурами проектами, использовать опыт частного сектора.

По словам Кубива, система действующего законодательства о концессиях не работала.

"Убежден, что обновленное законодательство о концессиях не только откроет новые возможности, но и откроет новый рынок", - сказал он.

Кубив отметил, что Мининфраструктуры совместно с ЕБРР и Всемирным банком готовит 3 концессионных пилотных проекта в сфере портовой инфраструктуры. В частности, по его словам, сегодня разрабатываются проекты передачи в концессию стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и паромной переправы в порту Черноморска.

Как сообщал УНИАН, еще в начале 2014 года Мининфраструктуры сообщило о намерении сдать в концессию морской порт "Южный", однако этот процесс затормозился из-за несовершенного украинского концессионного законодательства. В ноябре 2017 года глава ведомства Владимир Омелян заявил, что передача "Южного" в концессию завершится не ранее 2019 года.

В апреле 2016 года министерство сообщило о планах реализовать проект по передаче портовых активов в концессию на базе Специализированного морского порта "Октябрьск". По мнению руководства ведомства, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо на приватизацию.