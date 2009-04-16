IATA: убытки воздушной отрасли в т.г. составят 4,7 млрд долл.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что воздушная отрасль в глобальном масштабе получит по итогам работы в 2009 году убытки в размере 4,7 млрд долл. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор IATA Джованни БИСИНЬЯНИ.

Ранее сообщалось, что потери составят 2,5 млрд долл. В частности, убытки 2008 года достигли 8,5 млрд долл.

Также он отметил, что доходы отрасли в 2009 году сократятся до 467 млрд дол. (ранее планировалось сокращение до 501 млрд долл). По итогам 2008 г. доходы составили 530 млрд долл.

По мнению гендиректора IATA, в мире сложилась самая неблагоприятная ситуация в отношении доходности отрасли за последние 50 лет. Очевидно, что после кризиса выживут не все авиакомпании. По словам Д.БИСИНЬЯНИ, за последние 13 месяцев из состава IATA вышло около 40 авиакомпаний, передает ПРАЙМ-ТАСС.