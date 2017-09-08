"Евробляхеры" опровергают заявление о договоренности с властью

"Авто Евро Сила", которая проводила акции в центре Киева за легализацию автомобилей с европейской регистрацией, заявила, что не имеет никаких договоренностей с властью. Соответствующее сообщение опубликовано на ее Facebook-странице.

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Активисты назвали фейком заявление главы Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народного депутата от БПП Нины Южаниной о том, что "Авто Евро Сила" пошла на компромисс.

"В процессе переговоров мы пришли к пониманию, что мы можем вместе с ними подписать меморандум, который бы включал в себя самые важные аспекты, чтобы люди понимали, что их услышали, разъехались по домам и занимались своими делами. А мы занимались наработкой законодательства и в самые быстрые сроки принимали его", - заявила Южанина.

Также она отмечала, что переход на украинские номера владельцам уже ввезенных в Украину легковых авто с иностранной регистрацией будет стоить от 1 до 1,4 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, участники акции протеста автомобилистов у здания Верховной Рады Украины объявили о ее завершении.