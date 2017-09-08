Производство автотранспорта в Украине выросло на 74%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 74% - до 4,874 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период выросло на 86% - до 4,125 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 41% - до 286 штук, а производство автобусов выросло в 3,3 раза, до 463 штук.

Согласно сообщению, в августе этого года на украинских заводах было произведено 742 автотранспортных средства, что на 116% больше результата прошлогоднего августа и на 45% меньше показателя июля этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно августа прошлого года увеличилось на 108% - до 642 штук.

В отчетном месяце было выпущено 32 грузовых автомобиля, что на 30% превышает показатель июля этого года.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 68,1% - до 4,132 тысячи единиц.

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).