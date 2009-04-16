Луценко категорически против отмены техосмотра автомобилей

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выступает категорически против отмены в Украине процедуры технического осмотра транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде соответствующий законопроект.

«Я категорически против тотальной отмены техосмотра… На мой взгляд, такие популистские решения являются очень плохим признаком начала предвыборной активности», - сказал министр.

При этом он заметил, что через несколько дней будет готов доложить общественности, сколько ДТП, в том числе с тяжелыми и крайне тяжелыми последствиями, случается в стране именно из-за неудовлетворительного технического состояния автомобилей.

Как сообщал УНИАН, законопроект об отмене государственного технического осмотра транспортных средств зарегистрировал в ВР народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС).

“Нынешняя система государственного технического осмотра автотранспорта – это общенациональный обман, поборы водителей и коррупция на национальном уровне”, - сказал автор инициативы, комментируя нынешнее функционирование системы техосмотра транспортных средств, и добавил, что “она не имеет никакого отношения к безопасности на дорогах”.

15 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на своем заседании единогласно поддержал этот законопроект А.ГРИЦЕНКО.