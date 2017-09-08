Гройсман: транзит товаров через Украину может вырасти в 20 раз – до $300 миллиардов

Транзит товаров через территорию Украины при благоприятных логистических условиях может увеличиться в 20 раз и достигнуть 300 млрд долл.

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Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия".

По словам Гройсмана, работа в направлении улучшения транзитных условий уже ведется - речь идет о масштабной программе развития дорожного хозяйства, корпоратизации «Укрзализныци», либерализации доступа к авиационному, автомобильному, водному транспорту, железнодорожно-паромному сообщению.

«Будем развивать речной флот, видим потенциал развития именно речного судоходства в Украине», - сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что правительство видит потенциал десятикратного роста речного судоплавания в Украине.

Гройсман также отметил, что Кабмин уделяет внимание реформированию тарифной политики, прежде всего, в портах и на железной дороге во всех направлениях доставки грузов. Он напомнил, что установлены льготные тарифные условия на железнодорожные перевозки Юг-Запад-Юг в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. На текущей неделе было принято решение об уменьшении с 1 января 2018 года всех портовых сборов на 20% для не транзитных грузов и на 75% для нефтяных и нефтепродуктовых танкеров в порту «Южный».

«Мы встречаемся с бизнесом, и он подтверждает правильность взятого нами курса на развитие транспортной составляющей экономики, - сказал Гройсман. - Недавно мы создали Координационный совет по вопросам логистики, который станет площадкой высокого уровня для принятия решений для развития нашей логистической инфраструктуры. Также создали Государственную службу морского и речного транспорта для того, чтобы дать этой отрасли новое качество управления».

Как сообщал УНИАН, Украина и Литва могут реализовать свой транзитный потенциал через совместные проекты в рамках Транскаспийского транспортного коридора, призванного обеспечить обширные торговые маршруты между Балтийским, Черным и Каспийским морями, а также китайского инфраструктурного проекта «Шелковый путь», призванного нарастить торговлю между Европой и Азией.

Грузия и другие страны считают перспективным создание логистического транзитного коридора, а также зоны свободной торговли с Украиной.