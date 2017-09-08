BMW презентовала концепт нового кроссовера X7 (фотогалерея)

Компания BMW перед автошоу во Франкфурте представила предвестника своего самого большого кроссовера.

Прототип длиной более пяти метров получил название Concept X7 iPerformance, пишет "Новое время", ссылаясь на Motor1.

Автомобиль отличается весьма необычным дизайном, с огромной решеткой радиатора и узкими диодными фарами. Отмечается, что большой и тяжелый BMW X7 выглядит довольно агрессивно.

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Кроссовер с большой панорамной крышей рассчитан на шесть человек, для каждого из которых сделано отдельное кресло, отделанное кожей. Второй ряд сидений оснащен персональными сенсорными экранами мультимедийной системы. Благодаря панорамной крыше и высоте машины, в салон попадает много естественного света.

BMW Concept X7 iPerformance укомплектован гибридной силовой установкой, подробности о которой не сообщаются. Не исключено, что агрегаты позаимствованы у седана BMW 740e xDrive iPerformance, отдача агрегатов составляет 260 лошадиных сил.

Серийный BMW X7 должны показать приблизительно к середине следующего года, а выпускать машины на американском заводе в Спартанбурге в Южной Каролине начнут во втором полугодии. Слухи говорят о том, что компания BMW может выпустить роскошную версию X7, рассчитанную не на шестерых, а на четверых.