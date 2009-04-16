Система мер против вандализма несостоятельна

В «Укрзализныце» считают, что существующая система административных мер не в состоянии эффективно сдерживать процесс разворовывания железнодорожной инфраструктуры и хулиганства на железных дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня в ходе «круглого стола» по проблемам вандализма на железных дорогах.

В частности, по данным начальника службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги Владимира ЛАПИНА, в первом квартале этого года за такие действия задержано 699 человек и выписано штрафов на 6,5 тыс. грн. При этом он отметил, что уголовные дела возбуждаются не во всех случаях. «А без возбуждения уголовного дела никто не ищет расхитителя», – сказал В.ЛАПИН. По его словам, уголовное дело возбуждается в случае, если сумма украденного составляет не менее 907 грн.

В то же время В.ЛАПИН отметил, что правоохранительные органы при возбуждении дела учитывают остаточную сумму украденного или поврежденного оборудования и товара, при этом другие затраты не учитываются, в частности, ремонт, зарплата рабочих и пр. Кроме того, не учитывается то, что такие случаи могут привести к сбоям в работе железной дороги и угрожают жизни людей. «К примеру, украденная деталь светофора стоит несколько гривен, однако это угроза сбоя движения поездов, угроза человеческих жертв», – подчеркнул В.ЛАПИН.

По данным первого заместителя начальника Главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Владимира КРОТА, в 2008 году было зафиксировано 220 случаев несанкционированного вмешательства в работу железных дорог, которые привели к схождению поездов с рельсов, к сбою в движении или к травмам и гибели людей. По его словам, на самом деле таких случаев намного больше, однако регистрируются лишь наиболее серьезные, приведшие к тяжелым последствиям.

Кроме того, по данным В.КРОТА, было множество случаев ложных сообщений о заминировании, а также случаев возложения посторонних предметов на пути, насилия по отношению к работникам железной дороги, в частности, к дежурным на переездах, а также разворовывания грузов во время движения поездов и т.п.

По данным первого заместителя начальника Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Евгения ЮРКОВСКОГО, нередко целенаправленно снимаются элементы верхнего строения пути. К примеру, в прошлом году зафиксировано почти две тысячи таких случаев, а затраты «Укрзализныци» на ремонт составили более 3 млн. грн. В первом квартале текущего года зарегистрировано уже 483 случая, возбуждено 417 уголовных дел.

Как подчеркивалось в ходе «круглого стола», железнодорожники инициируют рассмотрение вопроса об усилении ответственности за кражи и акты вандализма, поскольку это не только убытки, но и угроза возникновения аварийных ситуаций.

В «Укрзализныце» считают, что все эти вопросы должны решаться на государственном уровне, а для этого следует внедрить эффективную систему противодействия вандализму.