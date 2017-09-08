Корпоратизация обеспечит прозрачность и эффективность деятельности "Укрзализныци" - Кравцов

7 сентября 2017 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о регистрации выпуска акций ПАО «Укрзализныця». Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Это историческое событие для нашей компании. Сегодня забираем свидетельство о выпуске акций ПАО "Укрзализныця". Развитие эффективной системы корпоративного управления, основанной на открытости, прозрачности и подотчетности вводит четкое разделение по направлениям рынка и позволит установить персональную ответственность руководителей за конкретное направление деятельности. Наконец, корпоратизация откроет двери для иностранных инвесторов в УЗ, а это означает новые существенные возможности обновления подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры за счет инвесторов, которые почувствуют на себе наши клиенты, пассажиры и грузоотправители. Начинается новый этап реформ компании", - отметил Евгений Кравцов.

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По Закону Украины «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» 100 процентов акций ПАО «Укрзализныця» закреплены в государственной собственности.