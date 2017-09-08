В Киеве до марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской

В Киеве с 11 сентября 2017 года до 11 марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на ул. Борщаговской - от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА № 1112.

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В период ограничения движения на указанном участке ЗАО «АК «Киевводоканал» будет проводить реконструкцию водопровода диаметром 500 мм.

При проведении работ также будет ограничен проход по тротуарной части улицы.