В Киеве до марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской
18:32, 08 сентября 2017Транспорт/Связь
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При проведении работ также будет ограничен проход по тротуарной части улицы.
Движение транспорта ограничат на ул. Борщаговской – от Кузнечного переулка до Воздухофлотского моста / фото Wikipedia
В Киеве с 11 сентября 2017 года до 11 марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на ул. Борщаговской - от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА № 1112.
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В период ограничения движения на указанном участке ЗАО «АК «Киевводоканал» будет проводить реконструкцию водопровода диаметром 500 мм.
При проведении работ также будет ограничен проход по тротуарной части улицы.
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