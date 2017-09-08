Штраф на 23 миллиона: НАБУ разоблачило сговор в деле по дноуглублению порта "Южный"

Антимонопольный комитет Украины на основании фактов, установленных детективами Национального антикоррупционного бюро 7 сентября, признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглублению в порту «Южном» и наложил штраф на сумму 23 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Два предприятия, которые прибегли к этим антиконкурентным согласованным действиям - «Лигос УА» и «Укрсвязьгидрострой» - Комитет оштрафовал на общую сумму около 23 млн грн. Им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства в течение ближайших трех лет. Разоблачение заговора участников госзакупок стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству Национального бюро и Антимонопольного комитета», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в октябре 2015 года Южненский филиал «Администрации морских портов Украины» осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный» по результатам которого был заключен договор с «ЛИГОС УА» на сумму почти 134 млн грн.

«Вердикт АМКУ, который признал наличие нарушений, станет весомым доказательством в уголовном производстве по фактам коррупции на «Администрация морских портов Украины», которое расследуют детективы НАБУ. Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок, расследуется детективами НАБУ в рамках уголовного производства по факту возможного совершения должностными лицами ГП «АМПУ» ряда коррупционных уголовных правонарушений, в результате которых интересам государства нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн. Все уголовные правонарушения связаны с осуществлением государственных закупок в течение 2015-2016 годов», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.