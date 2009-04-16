Состоялись слушания по концепции программы развития транспорта

Министерство транспорта и связи Украины провело общественные слушания Концепции Государственной целевой программы развития автомобильного транспорта на 2009-2014 годы, разработанной министерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, в слушаниях приняли участие представители профильного комитета Верховной Рады, Кабинета министров, облгосадминистраций, научных институтов, предприятий отрасли и пр.

В частности, разработанная Концепция включает меры по совершенствованию государственного регулирования деятельности автостанций, меры по модернизации ценового, налогового и инвестиционного развития отрасли, повышению уровня безопасности перевозок, повышению уровня экологической безопасности и пр.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что параллельно с общественным обсуждением Концепция направлена на согласование в причастные ведомства. По словам министра, обсуждение Концепции займет не менее месяца, затем она будет одобрена Кабинетом министров с тем, чтобы на ее основе готовилась Программа развития автотранспорта на 2009-2014 годы.